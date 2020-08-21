2020/08/21 | 20:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 19 دقیقة

249 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

تشهد محافظة البصرة، الجمعة، تظاهرات احتجاجية غاضبة للتنديد بعمليات الاغتيالات الأخيرة التي طالت العديد من الناشطين المدنيين، فضلا عن المطالبة بإقالة محافظ البصرة، اسعد العيداني، ومحاسبة قائد الشرطة السابق، رشيد فليح، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال مصدر محلي لـ"ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (21 آب 2020)، ان "العشرات من المتظاهرين نظموا مسيرة وسط البصرة لتنديد بعمليات الاغتيالات التي طالت العديد من النشطاء في الفترة الاخيرة".

وأضاف، ان المتظاهرين الذين انطلقوا من ساحة الاعتصام باتجاه العشار طالبوا أيضا بإقالة محافظ البصرة ومحاسبة قائد الشرطة السابق الفريق رشيد فليح ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وقال عدد منهم، أن المحافظ فشل في إدارة الملف الامني لذا نطالب باقالته، مؤكدين على إستمرار تظاهراتهم حتى تحقيق كامل المطالب.

كما أضرم العشرات منهم النار في مكتب مجلس النواب في البصرة، احتجاجا على عدم الكشف عن قتلة المتظاهرين.

وعلق المتظاهرون يافطة على بوابة المكتب كتب عليها "مغلق باسم الشعب" في منطقة العشار وسط مدينة البصرة، قبل أن يضرموا النيران في واجهة المكتب.

وشن مسلحون مجهولون سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال طالت ناشطين في الاحتجاجات منذ يوم الجمعة الماضي، وكانت أشد الهجمات عنفا قد وقعت في البصرة يومي الجمعة والأربعاء الماضيين، وأسفرت عن مقتل عدد من الناشطين والمدنيين، فيما تعرض ناشطون آخرون لمحاولات اغتيال في محافظات أخرى ينها ذي قار.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غضب متصاعد في البصرة يتوج بحرق مكتب البرلمان (فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غضب متصاعد في البصرة يتوج بحرق مكتب البرلمان (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).