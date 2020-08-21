الكعبي يدعو لانتهاج سياسة أمنية تدحر الاستراتيجية الجديدة للإرهاب

2020/08/21 | 20:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، اليوم الجمعة، ضرورة انتهاج سياسة أمنية دقيقة وجدية من شأنها دحر الاستراتيجية الجديدة للإرهاب ا...

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