بالجدول.. الموقف اليومي لعمليات إرساء البواخر و تفريغ الحمولات في ارصفة ميناء ام قصر الجنوبي

2020/08/21 | 20:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تنشر منصة”يس عراق”، الموقف اليومي لعمليات إرساء البواخر و تفريغ الحمولات في ارصفة ميناء ام قصر الجنوبي ليوم 21/ 8 /2020 .

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