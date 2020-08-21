شرطة البصرة : نلتزم باقصى درجات ضبط النفس رغم استخدام متظاهرين الزجاجات الحارقة و الحجارة

2020/08/21 | 21:01 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اكدت قيادة شرطة البصرة التزامها باقصى درجات ضبط النفس و التعامل الحسن وتأمين الحماية اللازمة للمتظاهربن .وذكرت القيادة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا / نسخة منه :" ان عددا من المتظاهرين استخدموا الزجاجات الحارقة و الحجارة ، مما اوقع عدداً من الجرحى في صفوف القوات الامنية ".واضافت :" في الوقت الذي تؤدي فيه قواتنا الامنية واجباتها لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر وتلتزم بالتعليمات الخاصة بالتعامل الانساني وحماية الجمهور المتواجد في مكان التظاهر ، استخدم عدد من المجاميع داخل التظاهرات قناني المولوتوف بكميات كبيرة، فضلاً عن رمي الحجارة ، ما ادى الى اصابات في صفوف القوات الامنية بشظايا وجروح مختلفة "، مبينة :" ان هذا الامر يعد مخالفاً للقانون ، وهو محاولة لحرف مسار التظاهر السلمي و لخلط الاوراق ومحاولة لزعزعة الامن والاستقرار في المحافظة ".ودعت قيادة الشرطة جميع المتظاهرين السلميين الى التعاون لمنع المجاميع المثيرة للعنف من ممارسة هذه الافعال ، التي تستوجب الرد وفقاً للقانون.



واهابت بجميع المتظاهرين السلميين والمحتجين الانتباه الى ذلك ، فيما شكرت جميع المتعاونين معها لتأمين وحماية المتظاهرين .واضرم متظاهرون مساء اليوم النار بمكتب مجلس النواب في البصرة بعد اغلاقه ، فيما فرقت القوات الامنية المتظاهرين وقامت فرق الدفاع المدني باخماد الحريق ./انتهى

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