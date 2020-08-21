الجمارك: إيرادات المنافذ تخطت ثلاثة مليارات في يوم واحد

2020/08/21 | 21:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت الهيأة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، أن إجمالي إيراداتها المتحققة ليوم أمس الخميس بلغ أكثر من ثلاثة مليارات دينار.

وأكدت الهيأة في بيان تلقته /المعلومة/ أن “إجمالي إيراداتها المتحققة ليوم أمس بلغ ثلاثة مليارات ومائة وخمسة عشر مليونا وسبعمائة وواحد سبعين ألفا وتسعمائة دينار”، مؤكدا أن “هذه الإيرادات تحققت رغم تصفير الرسوم الجمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية جراء جائحة كورونا”.

وأضاف البيان، أنه “في ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا، تستمر كوادر الهيأة العاملة في جميع المديريات والمراكز الجمركية بالمساهمة الفعالة متحدين معوقات العمل للارتقاء وتحقيق أعلى الإيرادات”.

مشيرا إلى أن “الهيأة ساهمت في تسهيل دخول آلاف الإرساليات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والأدوية على مدار الساعة لإيصالها إلى المستهلك في ظل الأزمة الحالية”.انتهى 25

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