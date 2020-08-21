 موارد الانبار ترفع المضخات والانابيب المائية للفلاحين المتجاوزين على نهر الفرات

2020/08/21 | 21:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..





اعلن مدير دائرة الموارد المائية في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار رائد مظهر المحمدي، الجمعة، عن رفع المضخات المائية للفلاحين المتجاوزين على حرمة نهر الفرات في مناطق مختلفة شرقي مدينة الفلوجة .

وقال المحمدي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” لجنة التجاوزات في دائرة الموارد المائية في الفلوجة وبالتنسيق مع القوات الامنية نفذت حملة لرفع كافة المضخات والانابيب المائية للفلاحين المتجاوزين على نهر الفرات في قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ومناطق اخرى من القضاء ضمن حملة وزارة الموارد المائية رفع كافة التجاوزات على حرمة نهر الفرات واحالت المخالفين الى القضاء “.

واضاف ان” دائرة الموارد المائية في الفلوجة خاطبت دائرة كهرباء قضاء الكرمة والدوائر المعنية الاخرى بقطع التيار الكهربائي عن المحطات المائية للفلاحية المنصوبة بالقرب من النهر لغرض السقي لمخلفاتها القوانين وعدم وجود ايجاز رسمية من الجهات المعنية لنصب هذه المحطات التي تتسبب بالتجاوز على الحصص المائية المقررة لعمليات الشرب والسقي والاعمال الاخرى ، موضحا ان” نهر الفرات يعاني من وجود تجاوزات عديدة يتم ازالتها وفق السياقات القانونية “.



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