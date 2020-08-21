خدع زملاءه بـ 87 ضحية.. أخيرا الكشف عن هوية

2020/08/21 | 21:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه ضابط شرطة سابق، أقسم ذات مرة لحماية الناس، عدة أحكام متتابعة بالسجن مدى الحياة، الجمعة، بعد الكشف عن أنه "القاتل الذهبي" في ولاية كاليفورنيا الأميركية، والذي تعذر على زملائه المحققين ضبطه لمدة أربعة عقود، وفقا لما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

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