صور من المجالس الحسينية في ذي قار: أعلى معايير التباعد الصحي

2020/08/21 | 21:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طبقّت المجالس الحسينية في محافظة ذي قار، الجمعة، إجراءات التباعد الاجتماعي خشية كورونا، وذلك مع الشروع بمراسم إحياء الأيام العشر الاُوَلْ من شهر محرم.



وأظهرت الصور الواردة من المجالس الحسينية في سوق الشيوخ، التزاماً بالإجراءات الصحية والتباعد وارتداء الكمامات.

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