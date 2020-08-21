البناء التحتي و البناء الفوقي . تعديل و تنقيح - عبد الحسين سلمان

2020/08/21 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان البناء التحتي و البناء الفوقي .



تعديل و تنقيحتأليف : فيليب دي لارا ph.



De Lara ترجمة : هادي بلحاج Dictionnaire Critique du Marxime Paris, Presses universitaires de France, 1982"معجم الماركسية النقدي"ترجمة دار الفارابي , بيروت 2003البناء الفوقي جزء أو لحظة من البنية الاجتماعية الكاملة و شكله في آنً واحد….لوشيو كوليتي Lucio Colletti فيلسوف ماركسي أيطا ......





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