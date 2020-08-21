النبى محمد لم يكن يعلم الغيب فكيف يخبر عن نزول المسيح ؟! - أحمد صبحى منصور

2020/08/21 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا : من عشرين عاما قلنا في كتابنا ( القرآن وكفى ) ــ وهو منشور هنا ـ الآتى : ( * وأكثر من ذلك فهناك حقيقة قرآنية مؤكدة وكررها القرآن ، وهى أن النبي لا يعلم الغيب ولا يعلم موعد قيام الساعة ولا ما سيحدث له أو للناس ، واقرأ في ذلك قوله تعالى ﴿-;- قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾-;- (الأنعام 50) ﴿-;- قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ ......





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