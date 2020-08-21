الذهب يختتم تعاملاته ببلوغ 1944.7 دولاراً للأوقية

2020/08/21 | 21:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – متابعة

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، في جلسة متقلبة مع بيانات اقتصادية مختلطة، لكن المعدن سجل خسائر أسبوعية.

ويتلقى الذهب الدعم من هبوط عوائد السندات بالإضافة للتوترات الجيوسياسية المستمرة بين أكبر اقتصادين حول العالم، إضافة إلى البيانات الاقتصادية المحبطة.

وارتفع النشاط الاقتصادي في الولابات المتحدة لأعلى مستوى في 18 شهراً، في حين فقد اقتصاد منطقة اليورو الزخم خلال الشهر الجاري.

لكن مكاسب الدولار والأسهم الأمريكية ضغطت على المعدن الأصفر ليهبط خلال التعاملات قبل أن يتحول للصعود عند التسوية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 1944.7 دولارا للأوقية بعد أن سجل مستوى 1916.60 دولار للأوقية.

وسجل المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بلغت 0.1 بالمائة.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة إلى 1938.70 دولار للأوقية.

وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقارن أداء الورقة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة عند مستوى 93.327

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