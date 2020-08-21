الصحة العالمية تتوقع موعد القضاء على كورونا

2020/08/21 | 21:26 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز}قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، إنه يأمل في القضاء على وباء كورونا في أقل من عامين.





وصرح تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأن الإنفلونزا الإسبانية التي ظهرت عام 1918 استغرقت عامين حتى انتهت.

وأضاف "المزيد من الاتصال يعطي للفيروس فرصة أكبر في الانتشار، ويمكن أن يتحرك بسرعة".

وتابع قائلا: "في الوقت نفسه لدينا التكنولوجيا والمعرفة لوقفه".

وصرحت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، بأن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على فيروس كورونا.

وتم الإبلاغ عن إصابة أكثر من 22.81 مليون شخص بفيروس كورونا على مستوى العالم وتوفي 793382 شخصا.

رغد دحام

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