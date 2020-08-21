بريطانيا تسجل 1033 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19

2020/08/21 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

سجلت الأرقام الحكومية في بريطانيا اليوم الجمعة، 1033 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، نزولا من 1182 حالة في اليوم السابق.

وتوفي شخصان آخران في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية إصابتهما بفيروس كورونا في مقابل 6 حالات وفاة أمس الخميس.

وتم تسجيل حالات الإصابة الجديدة بينما تكثف الحكومة الفحوص لتتمكن من احتواء الفيروس وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.

وكانت بيانات اليوم الجمعة أظهرت تسارع وتيرة تعافي اقتصاد بريطانيا من الصدمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، لكن الاقتراض الحكومي ارتفع متجاوزا حاجز تريليوني جنيه استرليني (2.64 تريليون دولار) فيما تتصاعد المخاوف بشأن فقدان الوظائف.

وارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة في يوليو، وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس أسرع نمو في نحو سبعة أعوام مما فاق توقعات خبراء اقتصاديين في كلتا الحالتين.

لكن اقتصاد بريطانيا ما زال يواجه تعافيا طويلا بعد أن انكمش بنحو 20 بالمئة في الربع الثاني، وهو أكبر تراجع لأي دولة كبيرة، وتخفض الشركات الوظائف، مما يثير تساؤلات بشأن المدة التي سيواصل خلالها المستهلكون فورة إنفاقهم.

ودخلت بريطانيا في إجراءات عزل عام في أواخر مارس وأعادت المتاجر في إنجلترا فتح أبوابها بالكامل في 15 يونيو ولحقت بها الحانات والمطاعم في الرابع من يوليو.

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بغداد اليوم- متابعة

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الجمعة، إنه يأمل في القضاء على وباء كورونا في أقل من عامين.

وصرح تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأن الإنفلونزا الإسبانية التي ظهرت عام 1918 استغرقت عامين حتى انتهت.

وأضا

بغداد اليوم- متابعة

اعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، أن الصندوق يعول على بدء تصدير اللقاح الروسي ضد (كوفيد- 19) في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر من العام الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن دميترييف

بغداد اليوم _ متابعة

اكتشف الباحثون في سنغافورة نوعا جديدًا من فيروس كورونا المستجد يسبب التهابات أكثر اعتدالاً للمصابين به، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة لانسيت الطبية هذا الأسبوع.

وأظهرت الدراسة أن المرضى المصابين بالنوع الجديد من

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