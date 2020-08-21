2020/08/21 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

يستعد رونالد كومان، مدرب برشلونة الجديد، لإحداث تغييرات جذرية داخل صفوف النادي الكتالوني في الموسم المقبل، بعد توليه مهمة النادي الكتالوني.

وتولى كومان مهمة تدريب برشلونة، خلفا للمدرب المقال كيكي سيتين، بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 8-2.

وكشفت قناة جول الإسبانية، عن تشكيل البارسا المتوقع في الموسم المقبل، والذي يشهد تواجد 5 لاعبين جدد يطمح النادي في ضمهم هذا الصيف وهم إريك جارسيا، بيرنات، فان دي بيك، بيانيتش ولاوتارو مارتينيز.

حراسة المرمى: تشتيجن.

في الدفاع: سيميدو، لينجليت، إريك جارسيا، بيرنات.

في الوسط: فان دي بيك، دي يونج، بيانيتش.

في الهجوم: لاوتارو، ميسي، جريزمان.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم/ متابعة

خرجت المحطة الإذاعية الإسبانية "راك 1" بخبر تؤكد فيه رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الرحيل عن برشلونة الإسباني بعد اجتماعه مع المدرب الجديد رونالد كومان، لتتبعثر أوراق البرسا بعد تهديد نجمه بالرحيل.

وحسب ما ذكرته ا

بغداد اليوم- متابعة

تختتم مسابقة الدوري الأوروبي مساء اليوم الجمعة، عندما يلتقي إشبيلية الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي على ملعب "راين إينرجي ستاديون" بمدينة كولن الألمانية.

وتنطلق مباراة نهائي الدوري الأوروبي اليوم بين إشبيلية ض

بغداد اليوم/ متابعة

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم تعليق الدوري المحلي وكافة البطولات والأنشطة الفنية والادارية ابتداء من اليوم الجمعة ( 21 آب 2020) ولمدة 14 يوما، للحفاظ على الأولوية الرئيسية لدى الاتحاد والمتمثلة بسلامة أركان اللعبة والمجتمع الم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( 5 لاعبين جدد.. تشكيل مرعب لبرشلونة تحت قيادة كومان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( 5 لاعبين جدد.. تشكيل مرعب لبرشلونة تحت قيادة كومان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).