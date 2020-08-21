مقتل واصابة ستة اشخاص في حادث مروري في بابل

2020/08/21 | 21:32 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/قتل واصيب ستة اشخاص في حادث مروري في بابل .وقال مصدر في شرطة بابل :" ان عجلة ،كان يستقلها ستة اشخاص ، انقلبت بعد ان انحرفت عن مسارها ، على الطريق الرابط بين ناحية ابي غرق وكربلاء غرب الحلة ، ما ادى الى مقتل سائق العجلة واصابة الخمسة الآخرين بجروح "./ انتهى

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