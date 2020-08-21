الكمارك ... اكثر من ثلاثة مليارات دينار اجمالي الايرادات المتحققة امس

2020/08/21 | 21:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك عن اجمالي ايراداتها المتحققة يوم امس اكثر من ثلاثة مليارات دينار في مراكزها الكمركية .وذكرت الهيئة في بيان اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه ، ان ايراداتها المتحققة يوم امس بلغت (٣,١١٥,٧٧١,٩٠٠) ثلاثة مليارات ومائة وخمسة عشر مليونا وسبعمائة وواحدا وسبعين الفا وتسعمائه دينار ، على الرغم من تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب اغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا ".وقالت الهيئة انها ، في ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا التي تمر على بلدنا العزيز ، تستمر كوادرها العاملة في كافة المديريات و المراكز الكمركية بالاسهام الفعال في الوقوف عونا لشعبهم و وطنهم متحدين كافة التحديات ومعوقات العمل للارتقاء بعملهم وتحقيق اعلى الايرادات .



واضافت ، انها اسهمت في تسهيل دخول آلاف الارساليات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية ، على مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الادارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الارساليات الى البلد للمواد الاساسية والغذائية ، خصوصا الادوية البشرية ، لايصالها الى المستهلك في ظل الازمة الحالية ./انتهى2

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