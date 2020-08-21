شرطة البصرة: تعاملنا باقصى درجات ضبط النفس رغم الضغط من مثيري العنف

2020/08/21 | 21:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الجمعة، ان القوات الامنية في المحافظة تعاملت باقصى درجات ضبط النفس رغم استعمال المتظاهرين الزجاجات الحارقة والحجارة.

وقالت القيادة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بالرغم من التعامل الحسن وتأمين الحماية اللازمة لتظاهرة عدد من مواطني البصرة، ولكن بالمقابل تم التصرف مع القوات الأمنية بالعكس حيث تم استخدام الزجاجات الحارقة والحجارة مما أوقع عدداً من الجرحى في صفوف القوات الأمنية”.

واضافت انه “في الوقت الذي تؤدي قواتنا الأمنية واجباتها لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهروتلتزم بالتعليمات الخاصة بالتعامل الإنساني وحماية الجمهور المتواجد في مكان التظاهر وهي تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس تحت ضغط الأفعال من مثيري العنف”، مبينة، “لاحظنا بصورة واضحة سبب استخدام عدد من المجاميع داخل التظاهرات قناني المولوتوف وبكميات كبيرة، فضلاً عن رمي الحجارة ما أدى إلى اصابات في صفوف القوات الأمنية بشظايا وجروح مختلفة وهذا الامر يعد مخالفاً للقانون ما هو إلا محاولة لحرف مسار التظاهر السلمي و لخلط الاوراق ومحاولة لزعزعة الامن والاستقرار في المحافظة “.

ودعت القيادة جميع المتظاهرين السلميين، إلى “التعاون لمنع المجاميع المثيرة للعنف من ممارسة هذا الأفعال والتي تستوجب الرد وفقاً للقانون”، مهيبة بجميع المتظاهرين السلميين والمحتجين “الانتباه إلى ذلك وتشكر جميع المتعاونين معها لتأمين وحماية المتظاهرين”.

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