قمة ثلاثية بين الأردن ومصر والعراق في عمان

2020/08/21 | 21:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي اجتماعا ثلاثيا في عمان الأسبوع المقبل، على ما أفاد الديوان الملكي في بيان، الجمعة.

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