مسلح من مواليد 2000 يقتل شاباً شرق بغداد ويبرر الحادثة بـ’قضية شرف’!

2020/08/21 | 21:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت القوات الأمنية في العاصمة بغداد، الجمعة، القبض على شاب قام بقتل شخص بدعوى "قضية شرف".



وذكر مصدر أمني لـ"ناس"، (21 آب 2020)، أن "الجاني وهو من تولد عام 2000، قام بقتل شخص مجهول الهوية يبلغ من العمر 22عاماً بواسطة اطلاق النار عليه حسب ادعائه؛ بسبب تواجده غير الشرعي داخل دار زوجة اخيه المدعوة (غ .



ن .م) تولد ١٩٩٨، ضمن منطقة زراعية في سبع قصور".

واضاف المصدر أنه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي، وتم القبض على المتهم اعلاه واودع التوقيف على ذمة التحقيق في مركز شرطة الشعب".

وفي سياق أمني ذي صلة، اعتقلت قوة أمنية منتسباً في القوات الأمنية أطلق النار على مدني واصابه بجروح جنوبي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لـ"ناس"، (21 آب 2020)، إن "منتسباً أمنياً قام برفقة شخص آخر مجهول الهوية قاما باطلاق النار باتجاه شخص ضمن منطقة النهروان".

واضاف أن "الحادث أدى الى اصابة الشخص بجروح، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والقبض على المتهم وايداعه التوقيف على ذمة التحقيق في مركز شرطة النهروان".

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