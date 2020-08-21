الأردن والعراق ومصر.. قمة ثلاثية الاسبوع القادم

2020/08/21 | 21:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اجتماعا ثلاثيا في عمان الأسبوع المقبل، على ما...

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