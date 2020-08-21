تظاهرت وسط البصرة تنديدا بالاغتيالات والخلافات العشائرية

2020/08/21 | 21:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات من مواطني محافظة البصرة العراقية، اليوم الجمعة، وسط المحافظة تنديدا بعمليات الاغتيال والخلافات العشائرية المسلحة....

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