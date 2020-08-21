الاعلام الرقمي: داعش يتوجه لهذا التطبيق للمراسلة

2020/08/21 | 21:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مركز الاعلام الرقمي ان ارهابيي داعش بدأوا، خلال الاسابيع الماضية، باستخدام منصة جديدة للتراسل الفوري لبث دعاياتهم واخبارهم .واوضح المركز في بيان، ان "الحملة المشددة التي شنتها الشركات المالكة للمنصات على قنوات التنظيم في تطبيق التيلجرام وغيرها، ادت الى البحث عن منصات او تطبيقات للتراسل بديلة يستطيع فيها اعضاء داعش نشر نشاطاته والتسويق لها".وبين المركز، ان "التقنيين في داعش قاموا بدعوة اعضائهم لاستخدام تطبيق Hoop ماسنجر الذي يتمتع بمواصفات اكثر امان، في اعتقادهم، من بقية المنصات الاخرى".ورصد المركز "وجود عدة قنوات لداعش على تطبيق Hoop ماسنجر تضم الاف المشتركين وباسماء وكالاتهم الرسمية، والتي تقوم بنشر اخبارهم ونشاطاتهم وصور عملياتهم التي لا تسمح بها بقية المنصات على الرغم من وجود خاصية التبليغ على القنوات في التطبيق".ونقل المركز الاعلام الرقمي، أوضح الخبير أحمد السماوي ان "مؤسسة افاق الالكترونية والمعروفة بدعمها للجماعات الجهادية كانت قد دعت اتباع التنظيمات (المسلمين) على حد تعبيرها الى استخدام تطبيق هوب ماسنجر وخصوصا بعد الملاحقات التي تعرضت لها قنواتهم على تطبيق تيليجرام واعتبرته كبديل آمن للمحادثة وتبادل ونشر المواد الاعلامية، حيث ان هذا التطبيق يتمتع بخاصية تشفير فعّالة مع وجود متصفح مدمج شبيه بمتصفح تور من حيث القدرة على اخفاء {الاي بي} الحقيقي وتحويل مسار الاتصال الى عدة عقد وهمية زيادة في الأمان".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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