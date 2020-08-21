عين التمر بلا مياه منذ بداية الصيف والقائممقام يحمل دائرة الماء المسؤولية

2020/08/21 | 22:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

حمل قائمقام قضاء عين التمر في كربلاء مديرية الماء انقطاع المياه عن الأهالي منذ بداية الصيف دون العمل على إيجاد الحلول.وقال رائد المشهداني في تصريح لـ/المعلومة:أن “القضاء يعاني منذ بداية الصيف من شحة في كمية المياه الواصلة من مركز كربلاء سببها بالاضافة الى اسباب اخرى كعدم استقرار التيار الكهربائي وجود أعطال في المضخات التي تغذي القضاء من مشروع كربلاء الموحد”.واضاف المشهداني ان “دائرة الماء لم تستجب لمطالبتنا المتكررة وتتحجج بعدم وجود التخصيصات المالية”.واشار الى ان “القضاء يعتمد نظام الحصص في توزيع المياه الواصلة إليه بسبب قلتها، إذ إن هناك ٢٢ حصة يحتاجها القضاء، بينما ما يصله يوميا يغذي ٤ حصص وبالتالي ينتظر الاهالي المتبقين لمدة ٤ ايام حتى تصلهم المياه وهكذا بالنسبة لجميع واكد المشهداني ان حلول الازمة تكمن في “تغيير المضخات وتتحمل دائرة الماء في كربلاء مسؤوليتها بايصال المياه وتبديل طواقم الضخ، وتوفير مضختان بالعمل لمدة ٢٤ ساعة على اقل التقادير”.

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