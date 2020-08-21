مكتب غوتيريش: على أعضاء مجلس الأمن أن يفسروا القرار رقم 2231

2020/08/21 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

قال الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، إنه ينبغي على أعضاء مجلس الأمن الدولي أن يقرروا بأنفسهم كيفية تفسير "القرار رقم 2231".

وتريد الولايات المتحدة بموجب "القرار رقم 2231" إعادة جميع العقوبات السابقة ضد إيران.

وقال دوجاريك خلال إيجاز: "سيتعين على أعضاء مجلس الأمن الدولي أن يفسروا قرارهم بأنفسهم، وليس على الأمين العام".

وقدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الخميس، طلبا رسميا إلى مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رفعت بعد توقيع الاتفاق النووي، ثم أعادت الولايات المتحدة فرضها منفردة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وترى واشنطن أن طهران انتهكت الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في العام 2015 وأن العقوبات تم رفعها مقابل التزاماتها، لذلك يجب إعادة فرضها فيما يعرف بآلية "العودة إلى الوضع السابق" سناب باك".

وفي 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا صادق بموجبه على الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ينص على أنه يمكن للدول المشاركة في الاتفاق إعادة تفعيل العقوبات بشكل أحادي في حال عدم امتثال إيران له.

وخلافا لذلك ترى الولايات المتحدة أن لها كل الحق في إطلاق عملية إعادة فرض العقوبات، لأنها على الرغم من الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة هي مذكورة في القرار رقم 2331.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية مساء يوم الجمعة، أنها سجلت 4586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويمثل هذا الرقم انخفاضًا طفيفا مقارنة بالرقم الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس عند 4771، وهو أعلى مستوى منذ أ

بغداد اليوم- متابعة

أثار بيانو ظهر خلف ملكة بريطانيا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر ادعاء يقول إن البيانو مسروق من أحد قصور الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأثبتت عمليات التحقق خطأ هذا الادعاء، وأن السبب وراء انتشاره عبر

بغداد اليوم- متابعة

عثر علماء إقليم الأورال الروسي على كميات كبيرة من عظام حيوانات تعود إلى فترة ما قبل التاريخ ويتراوح عمرها بين 20 ألف عام و400 ألف عام.

وذلك أثناء البعثة العلمية التي أجروها على ضفاف أنهر فاغاي وتوبول وإرتيش في مقاطعة تيومين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مكتب غوتيريش: على أعضاء مجلس الأمن أن يفسروا القرار رقم 2231) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مكتب غوتيريش: على أعضاء مجلس الأمن أن يفسروا القرار رقم 2231) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).