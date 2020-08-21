2020/08/21 | 22:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعلن وزير الخارجية السابق محمد علي الحكيم، وفاة سفير العراق السابق في روما اثر اصابته بفيروس كورونا.وذكر الحكيم في تغريدة على / تويتر/ : "وصلنا للتو خبر وفاة صديقنا وزميلنا السفير العراقي السابق في روما ورئيس دائرة المنظمات احمد بامرني نتيجة اصابته بفيروس كورونا"./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة سفير العراق السابق في روما اثر اصابته بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة سفير العراق السابق في روما اثر اصابته بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).