الحلبوسي يجدد دعوة المجتمع الدولي للوقوف مع العراق في اعادة اعمار المناطق المتضررة

2020/08/21 | 22:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / جدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعوة المجتمع الدولي للوقوف مع العراق في اعادة اعمار المناطق المتضررة .وقال الحلبوسي في تغريدة على / تويتر / :" في اليوم الدولي لاحياء ذكرى ضحايا الارهاب ، نستذكر باعتزاز التضحيات التي قدمها العراق في مواجهة الارهاب وحجم الدمار الذي خلفه في المدن ".واضاف :" انها فرصة لتجديد دعوة المجتمع الدولي للوقوف مع العراق ودعم مشروع اعادة اعمار المناطق المتضررة ، ودعوة الحكومة لضرورة الاسراع بتعويض عوائل الضحايا "./ انتهى

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