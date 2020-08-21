هدوء نسبي في البصرة ..و القوات الامنية تقطع طريقا قريبا من مكتب مجلس النواب

2020/08/21 | 22:02 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / قطعت القوات الامنية الطريق من تقاطع البلدية باتجاه منطقة العشار وسط البصرة ،بالقرب من مكتب مجلس النواب ، بعد عودة الهدوء النسبي الى الشارع .وكان متظاهرون اضرموا النار بمكتب مجلس النواب في البصرة بعد اغلاقه اثناء تظاهرة شارك فيها المئات مطالبين بالكشف عن قتلة الناشطين والصحفيين والمتظاهرين .



و قامت القوات الامنية بفض التظاهرة وباشرت فرق الدفاع المدني باطفاء النيران .وذكرت قيادة شرطة البصرة في بيان اصدرته على خلفية الاحداث ، ان قواتها التزمت باقصى درجات ضبط النفس و التعامل الحسن وتأمين الحماية اللازمة للمتظاهربن ، مشيرة الى وجود اصابات في صفوف القوات الامنية بشظايا وجروح مختلفة، بعد استخدام عدد من المتظاهرين الزجاجات الحارقة ، و رمي الحجارة ، بحسب بيانها ./انتهى

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