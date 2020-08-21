الاعلام الرقمي: ارهابيو داعش يتوجهون لتطبيق Hoop للمراسلة

2020/08/21 | 22:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مركزالاعلام الرقمي DMC، اليوم الجمعة، أن عناصر تنظيم “داعش” بدأت، خلال الاسابيع الماضية، باستخدام منصة جديدة للتراسل الفوري لبث دعاياتهم واخبارهم وهي تطبيق Hoop ماسنجر .

وقال المركز في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “الحملة المشددة التي شنتها الشركات المالكة للمنصات على قنوات التنظيم في تطبيق التيلجرام وغيرها، ادت الى البحث عن منصات او تطبيقات للتراسل بديلة يستطيع فيها اعضاء تنظيم داعش نشر نشاطاته والتسويق لها”، مبينا ان “التقنيين في التنظيم قاموا بدعوة اعضائهم لاستخدام تطبيق Hoop ماسنجر الذي يتمتع بمواصفات اكثر امان، في اعتقادهم، من بقية المنصات الاخرى”.

واشار المركز، الى “وجود عدة قنوات لتنظيم داعش على تطبيق Hoop ماسنجر تضم الاف المشتركين وباسماء وكالاتهم الرسمية، والتي تقوم بنشر اخبارهم ونشاطاتهم وصور عملياتهم التي لاتسمح بها بقية المنصات على الرغم من وجود خاصية التبليغ على القنوات في التطبيق”.

وفي تصريح خاص لمركز الاعلام الرقمي، اوضح الخبير احمد السماوي بان “مؤسسة افاق الالكترونية والمعروفة بدعمها للجماعات الجهادية كانت قد دعت اتباع التنظيمات (المسلمين) على حد تعبيرها الى استخدام تطبيق هوب ماسنجر وخصوصا بعد الملاحقات التي تعرضت لها قنواتهم على تطبيق تيليجرام واعتبرته كبديل آمن للمحادثة وتبادل ونشر المواد الاعلامية، حيث ان هذا التطبيق يتمتع بخاصية تشفير فعّالة مع وجود متصفح مدمج شبيه بمتصفح تور من حيث القدرة على اخفاء الاي بي الحقيقي وتحويل مسار الاتصال الى عدة عقد وهمية زيادة في الامان”.

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