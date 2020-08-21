بالصور.. مكافحة الإرهاب يعلن نتائج 'عملية كبرى' نفذها اليوم

2020/08/21 | 22:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الجمعة، اعتقال 10 عناصر تابعة لتنظيم داعش في محافظتي صلاح الدين والأنبار، فضلا عن تدمير عدد من المضافات والمخابئ في الموصل.

وقال الجهاز في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي"، نسخة منه اليوم، (21 آب 2020)، انه في "فجر يوم الجمعة شرعت قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب بعملية كبرى شمال محافظة صلاح الدين، أسفرت عن تفكيك خلية مكونة من (8 إرهابيين) تابعة لفلول عصابات داعـش الارهابية كانت تروم الهجوم على القطعات العسكرية المرابطة في قضاء الشرقاط".





وأضاف البيان، ان "أبطالنا دمروا عددا من المضافات والمخابئ التابعة لفلول العصابات الإرهابية في قرية اللزاكة جنوب الموصل" .

وتابع، كما "تمكنت قطعات الجهاز من إعتقال إرهابيين آخرين في مناطق غرب الأنبار، ليصل عدد الإرهابيين الذين تم القاء القبض عليهم إلى (10 عناصر) بأقل من 24 ساعة" .

وأشار البيان، إلى ان "جهاز مكافحة الإرهاب يعاهد الشعب العراقي بأن يكون سباقا وفي الصفوف الأولى المدافعة عن الوطن ونعاهد شهدائنا الأبرار بالسير على خطاهم لأنهم بعظيم عطاءاتهم وإستبسالهم البطولي في ميادين العزة والكرامة حافظوا على أرض العراق، فحلوا في ارفع منزلة في عليين لأنهم اختاروا مبدأ الذود عن الأرض والعرض".

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