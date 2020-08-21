سي بي جي: على سلطات اقليم كوردستان الكف عن ازعاج ان ار تي

2020/08/21 | 22:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا المركز العالمي لحماية الصحفيين (سي بي جي) ، الجمعة، السلطات في اقليم كوردستان الى الكف عن ازعاج قناة ان ار تي، واطلاق سراح صحفييها المعتقلين دون قيد او شرط، مؤكدا على السماح لـ ان ار تي بتغطية الاحداث بحرية.

واضاف المركز في تقرير تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (21 اب 2020)، ان "قوة امنية تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني قامت بإغلاق مكتب ان ار تي في في دهوك واعتقلت موظفيها، وهذا التصرف بعيد كل البعد عن القيم العليا للديمقراطية والمجتمع المدني".

ودعا المركز السلطات في اقليم كوردستان الى الافراج عن مراسل ان ار تي في قضاء زاخو احمد زاخويي واعادة اجهزته الصحفية.

وجاء في التقرير، ان الاجهزة الامنية في اربيل قامت بإغلاق مكتب ان ار تي وابعاد الموظفين عن المكتب ووضع اليد على الاجهزة الصحفية.





وقال منسق المركز في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، شريف منصور، ان "العنف الممارس ضد ان ار تي بعيد عن الديمقراطية، وتثير تساؤلات بشأن مخاوف السلطات من قناة ان ار تي وقيامهم بإغلاق مكاتب القناة".





جدير بالذكر ان قوات الامن في اربيل ودهوك قامت خلال الـ 48 ساعة الماضية بإغلاق مكاتب ان ار تي واعتقال عدد من مراسليها.

ا.ح

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