رئيس الجمهورية ينعى المستشار أحمد بامرني الذي توفى إثر إصابته بكورونا

2020/08/21 | 22:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

نعى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة ، المستشار أحمد بامرني الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال صالح في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، " تلقينا بأسف بالغ نبأ وفاة مستشار رئيس الجمهورية أحمد بامرني إثر إصابته بمرض كورونا".

واضاف، "إذ ننعى الفقيد بمشاعر ملؤها الحزن والألم فإننا نظل نستذكر بفخر واعتزاز دوره النضالي الوطني في مقارعة الطغيان والدكتاتورية".

وتابع، " كما نستحضر بتقدير واحترام حرصه وإخلاصه المهني في جميع المسؤوليات التي تولاها، سفيراً للعراق في السويد و إيطاليا، وآخرها عمله مستشاراً دبلوماسياً لرئيس الجمهورية".

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