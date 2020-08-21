تشكيلة متكاملة.. مدرب برشلونة الجديد يستعد لدخول الموسم المقبل بـ”تغييرات جذرية”

2020/08/21 | 22:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

بات من الصعب التنبؤ بتشكيلة برشلونة للموسم الكروي المقبل 2020-2021 لعلة التكهنات المحيطة بأروقة النادي بعد تولي رونالد كومان الدفة التدريبية.

رئيس النادي، جوزيب ماريا بارتوميو، حدد في تصريح صحفي 7 أسماء لا يمكن المساس بها داخل تشكيلة الفريق، يتقدمهم ميسي وجريزمان ودي يونج.

ما اعتبرته الصحافة تخليًا عن بقية الأسماء وإمكانية عرضها في سوق الانتقالات الصيفي الحالي للبيع، من أجل بناء فريق جديد بمشروع جديد.

موقع “جول” الإسباني تحدث في تقرير مطول اليوم الجمعة عن التشكيلة التي من الممكن أن يستقر عليها رونالد كومان مع برشلونة.

فأبقت على لينجلية وسيميدو، واستبعدت المدافع المخضرم جيرار بيكيه، إضافة إلى الظهير الأيسر خوردي ألبا، ووضعت مكانهما الصفقتين المنتظرتين.

إيريك جارسيا من مانشستر سيتي، وخوان بيرنات من باريس سان جيرمان، وكلاهما يعتبران أهدافًا للنادي الكاتالوني في الميركاتو.

ثلاثي قالب الوسط سيتكون من الوافد الجديد ميراليم بيانيتش، ولاعب أياكس الذي يفاوضه كومان هذه الأيام، فان دي بيك، إضافة إلى فرينكي دي يونج.

مثلث الهجوم، ميسي وجريزمان، مع الصفقة التي يفاوضها برشلونة منذ أشهر، وهو الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلانو الإيطالي.

وبذلك تكون التشكيلة المتوقعة قد استبعدت عديد العناصر الرئيسية في الفريق، يتقدمهم بيكيه وألبا وبوسكيتس وفيدال وراكيتيش ولويس سواريز.

الرسم التكتيكي الذي سيعتمد عليه كومان بنسبة كبيرة سيكون (4-3-3) كما اعتاد مع المنتخب الهولندي ومعظم الفرق التي أشرف على تدريبها.

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