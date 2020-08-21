صالح ينعى مستشاره بعد وفاته بكورونا

2020/08/21 | 22:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نعى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، المستشار أحمد بامرني الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا.وقال صالح في نص النعي:" تلقينا بأسف بالغ نبأ وفاة مستشار رئيس الجمهورية أحمد بامرني إثر إصابته بمرض كورونا.وأضاف "إذ ننعى الفقيد بمشاعر ملؤها الحزن والألم فإننا نظل نستذكر بفخر واعتزاز دوره النضالي الوطني في مقارعة الطغيان والدكتاتورية، كما نستحضر بتقدير واحترام حرصه وإخلاصه المهني في جميع المسؤوليات التي تولاها، سفيراً للعراق في السويد و إيطاليا، وآخرها عمله مستشاراً دبلوماسياً لرئيس الجمهورية".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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