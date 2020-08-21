2020/08/21 | 22:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنتشرت القوات الأمنية وفرضت إجراءات مشددة بمركز محافظة البصرة بعد أحداث عنف للمتظاهرين بسبب استمرار الاغتيالات للناشطين في المحافظة.وقطعت القوات الامنية الطريق من تقاطع البلدية باتجاه العشار.فيما أعلن مكتب حقوق الانسان في البصرة، ان المحافظة تعيش بقلق بسبب ضعف الاجراءات الحكومية.وشدد المكتب انه "لابد من تدريب القوات الامنية لتتعامل بشكل مرن مع الاحتجاجات والاعلاميين".عمار المسعودي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتشار أمني في البصرة.. وحقوق الإنسان: المحافظة تعيش بقلق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنتشار أمني في البصرة.. وحقوق الإنسان: المحافظة تعيش بقلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).