الكابتن فريد يكتب: مايا خليفة سفيرة البشرية

2020/08/21 | 22:29 - المصدر: الكابتن فريد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار بيروت كأي حدث جلل يرافقه كثير من الهرج والمرج: (تحليلات وغضب، فريقٌ مع وآخر ضد، لطم ونواح وتهكم وجمع أموال وهدر أموال، اتهامات وتنصل وتشكيك ووطنية وخيانة ...إلخ)، وفاجعة لبنان ليست بالاستثناء فطالها كل ما ذكرت وأكثر، وهذا طبيعي جداً لأنه يندرج ضمن السلوك الإنساني ورد فعلها، ووسط عصف ودخان وفوضى بدائية البشرية لمع فعل غريب جذب اهتمامي حيث ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي وهو عرض ممثلة الأفلام الإباحية اللبنانية الأصل مايا خليفة نظاراتها للبيع في مزادٍ علني والتبرع به لضحايا الانفجار!

اللافت للنظر وليس للدهشة (فليس سراً نحن شعوب تحرّم علناً وتبيح سراً) هو حصول تلك النظارة على (١٠٠) ألف دولار خلال ساعات فقط وتهافت الجمع على الحصول عليها بأي ثمن، وانتشار صوراً لمايا وهي تضع النظارة كنوع من الترويج، الحقيقة أن النظارة شبيهة بالتي يستخدمها من ألمَّ بهم ضعف النظر بسبب قضائهم وقتاً طويلاً أمام الشاشات للعمل أو من وصل ليله بنهاره طلباً للعلم والثقافة، لكن مايا لم تكُ طالبة علم ولا عمل بل جنساً وإثارةً.

أتصور الآن روح آنيشتاين ونيوتن وابن رشد والزمخشري

والجاحظ لو أرادوا بيع قلمهم (ريشة الكتابة لبعضهم) في مزادٍ علني كم سنتاً سيحصلون عليه، أكاد أجزم بأن علكة ممضوغة

لمدرب فريق كرة قدم أو نعال دكتاتور أو نظارة مومس لهي أثمن لدى البشرية من مداد وتراث عقل جبار خلاق، لسببٍ بسيط وهو أن البشرية لا زالت تحبو ولا زالت تحت تأثير وإمرة وولاية الجينة (الخلية).

فالانسان كما نعلم اليوم مكون من ترليونات الخلايا وهذه الخلايا لا تختلف كثيراً عن نظيراتها البدائية من بكتيريا وجراثيم وڤايروسات في رغبتها في البقاء والتكاثر لذلك هي تستخدم كل ما تستطيع لتحقيق مبتغاها ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1️⃣ خزن الطاقة والغذاء

2️⃣ السبات

3️⃣ الترميم والتعويض

4️⃣ الدفاع

5️⃣ قتل المنافسين واستخدامهم كمواد أولية وقطع غيار

6️⃣ والأهم هو تمرير مادتها الوراثية في حال فشلت الوسائل أعلاه أو حتى إن لم تفشل

✅ الحقيقة النقطة الأخيرة هي أهم وسيلة على الإطلاق وذلك لعدة أسباب أهمها:

1️⃣ أنها تزيد من الأعداد فتزيد نسب نجاة النوع

2️⃣ يحصل انتخاب وتطوير فيتحسن النوع ومقاومته

3️⃣ يحصل اختلاط وظهور أنواع وتتعدد الأشكال والفصائل مما يسهم في رفع احتمالية النجاة

✅ الخلية وبالتالي الحياة طورت أساليب نجاتها الأنفة الذكر ومن ضمنها تمرير مادتها الوراثية (التكاثر) ومرت بعدة مراحل منها:

1️⃣ التكاثر اللاجنسي

2️⃣ التكاثر الشبه الجنسي

3️⃣ التكاثر الجنسي

يعد التكاثر الجنسي اليوم هو أكثر الأنواع تطوراً وأفضلها وأنجعها وذلك لتوفير فرصة أكبر للنجاة لذلك رافقه تطور في أدواته ووسائله وطرقه ويعد الجنس لدى الانسان من أكثر أنواعه تقدماً ودليل ذلك ازدهار البشرية ونمائها وتسيدها على بقية منافسيها.

الجنس لدى الانسان اختلف كثيراً عما يمتلكه غرمائه وأنداده من بقية المخلوقات، ويمكن إجمال تلك الفروقات بالآتي:

1️⃣ ليس هناك فترة محددة للتكاثر والتزاوج، فالانسان له حرية الممارسة طالما هو قادر

2️⃣ الاخصاب داخلي والحمل لا طويل ولا قصير الأمد مع إمكانية تكراره مما يوفر بيئة وحاضنة مناسبة للمحافظة على من ورث الجينة

3️⃣ طورت الجينة عبر آلاف الأجيال عقلاً مما ساهم في تطور طقوس التكاثر مثل مفهوم الانجذاب والحب والإخلاص والزواج

✅ الخلية والمورثات داخلها من الحكمة بما لا يتوقعه البشر من كائن بدائي لا يرى بالعين المجردة فمن فطنتها وحصافتها أنها أوجدت جائزةً (النشوة - Orgasm) لمن يمارس الجنس وتعد هذه المنحة والهدية من أكثر العطايا غموضاً ومعضلاً للعقل البشري، فعلماء البايلوجي يقولون أن مدعاة تلك النشوة هو ضخ هرمون أوكسيتوسين أو الدوبامين أما علماء النفس فيقولون أن السبب نفسي بحت وهو يسبق الفسيولوجي، تستمر النشوة أو السعادة لمدة ثوانٍ معدودة (٣ - ١٠) ثانية بالنسبة للذكر وأطول بقليل بالنسبة للأنثى (١٣ - ٥١) ثانية، أياً كان السبب فتأثير (هزة الجماع) لا تشبه أي احساس آخر من السعادة اختبره الانسان كما وأن قصر مدة النشوة وعظم تأثيرها يدفع الانسان لاختبارها مراراً وتكراراً وعلّ ذلك هو سبب إصرار البشرية على أن يكون الجنس هو المحور الرئيسي والعماد الذي يستند ويؤسس عليه كل شيءٍ عداه، فمثلاً يعمل الانسان ويجمع مالاً ويوفر صحةً ويدرس ويتثقف ويشتهر وينجح ويسهر ويتأنق ويتجمل ويقاتل ويضحي ويبتكر ويشرع ويتدين ويوقر ويرحم ويقسو ...



إلخ من الفعاليات

والسلوكيات القصيرة والطويلة الأمد لسببٍ واحد هو الجنس، قد يبدو أن كلامي مبالغ فيه وسيقول القارئ بأن كثير من الناس لا يضعون الجنس في أعلى أولوياتهم فأقول بأن لذلك علة وخطة وحكمة للمورث والخلية فالجينة لا تنظر للفرد وإنما تنظر للبشرية جمعاء كجسدٍ واحد وهي كما الدماغ لدى الفرد تحرك الجزء خدمةً للكل، فتثير زيد أو سارة وتثبط عمر و أحلام وتوقظ الجذوة عندك وتطفأها عندي لتحفظ التوازن وتستدام الحياة.

البشرية لم تدرك ولم تعترف بسلطة الخلية تحقيراً منها لها كماً وتغطرساً وخيلاءً منهم، فيعتقدون بأن قرارهم بيدهم لا بيد خلية وضيعة ونسوا بأن أصغر من الخلية كالڤايروس مثلاً يقض مضجعهم بل ويقتلهم فلم لا يحكمهم من هو أكبر كالبكتيريا والخلايا، وعادة الممتليء ينأى بنفسه عن الزهو والتبختر فلا تعلن الخلية عن نفسها وتوهم الوعاء أو الروبورت (البشر) بأنهم المتصدرين وذو ارادة حرة.

وكما أسلفت فإن الخلية وخلال آلاف السنين من التجارب والانتخاب الطبيعي طورت عقلاً للانسان ليكون سلاحاً له يدافع فيه بالوكالة عن بقاء الخلية، فطور التقنيات والخدمات والعلوم

والطب وغيرها ليعين ويديم الحياة (الخلية والبكتيريا) ليحفظها نوعاً وكماً، ومن ضمن مخرجات ذلك التطور هو تطور العلاقات الانسانية فتطور الجنس من مجرد وسيلة للتكاثر إلى وسيلة للتقريب والتعبير وتعميق العلاقة (الحب) مما يعد حافزاً أكبر وجائزةً أكبر لتحمل ضغوط الحياة فأضحى الحب أداةً ومضاداً حيوياً ضد أنكفاء الجسد وانهياره أو احباط وهزيمة النفس وانتحارها.

لا أعلم على وجه اليقين هل كان الحب مخططاً له سلفاً من قبل الخلية أم هو نتاج عرضي لتطور العقل أياً كان السبب فهو كنز وأكسير حياة فرحت به الخلايا أيمَّا فرح فآزرته وأيدته وجعلت البشر من حيث لا يعلمون يقدسوه ويوقروه ويرفعوه الثريا.

أصبح الحب اليوم بديلاً للجنس بل وأصبح الجنس فعلاً حقيراً والحب فعلاً عظيماً والمضحك في الأمر أنهما من وجهة نظر الراصد المجرد كقطة مثلاً ترى رجل وامرأة في وضع الجماع بأنه فقط جنس مثل الذي تمارسه القطط.

لذلك طورت البشرية مجموعة فلسفات ومفاهيم جديدة التي ببساطة هي تغليف وممحاكة لا غير لحقيقة مجردة اسمها الجنس لغرض البقاء.

ودليل ذلك أن لا أحداً على الاطلاق يستطيع أن يعرف أو يشرح مفهوم الحب، ولماذا في آخر المطاف ينتهي الحبيبان إلى الفراش للجماع كمثل عاقبة القطط والفيلة بل وحتى من يمارسون الجنس من البشر.

ولأن البشر أنفسهم لا يفهمون من أين يأتي الاحساس بالحب ولماذا هو لا يخضع للمنطق ولماذا هو عشوائي ولا يقع تحت إرادة البشر؛ فصار البشر في حيرة وتخبط وجدل وأحيانا في استسلام كامل لهذه السلطة الغامضة.

وبين الرغبة الصريحة (الجنس) والرغبة المغلفة (الحب) ضاعت البشرية في فوضى التعريفات والتشريعات، فمثلاً البعض يرى الجنس صراحةً أسمى من الحب الموارب، والآخر يرى علاقة مفتوحة أوثق وأجدى من علاقة دائمة، وغيرهم يرى تعدد العلاقات أفضل من علاقة واحدة، والبعض مع ميولٍ مختلفة وأخرين مع ميلٍ واحد وبين هذا وذاك تاهوا وتهنا.

فبدأت البشرية كعادتها وبدافع من الخلية دون درايةً منها تزيد من توقير الرغبة المغلفة (الحب) رغم توقها داخلياً للرغبة

الصريحة (الجنس)؛ فصار من يرغب الجنس معاباً منبوذاً عكس ما كان في سالف أزمان البشرية حيث لا يخفى على الباحثين في التأريخ البشري كم كان الجنس مقدس بل كان يعد طقساً من طقوس العبادة وركناً رئيسياً من أركان الأديان القديمة وكانت هناك نساء ينذرن أنفسهن لممارسة الجنس في المعابد (المومس المقدسة) كما وكانت ولا تزال بعض الشعوب في شرق آسيا تعبد الأعضاء التناسلية للمرأة والرجل، واليوم بعدما حقرت البشرية الرغبة الصريحة (الجنس) أصبح من يطلبه ممقوتاً ومهجوراً فمثلاً إن حركتك الغريزة تجاه شريكة محتملة وذهبت مباشرةً وصراحةً لإخبارها بأنك ترغب أن تمارس الجنس معها، فستحصد لطمةً أو اشمئزازاً ورفضاً لصدقك، أما لو مارست بعض الألاعيب والتمثيل والمناورات لوصلت لنفس النتيجة ومارست الجنس لكن تحت مسمى آخر الرغبة المغلفة (الحب)، مهلك عزيزي القارئ قبل أن تعترض عُد بذاكرتك لكثير من الأفلام والمسلسلات وتذكر كيف غازل ممثلٍ ما ممثلةٍ فرفضت مستنكرة،

فجاء البطل فضرب الأول وأخذ منها ما رفضت أن تعطيه للأول في مفارقةٍ لطالما حيرتني فالنتيجة واحدة في نهاية المطاف، لذلك أدرك المؤلفون بأنه كلما زاد وقت الملاطفة والممانعة والمعاناة كبر إعجاب المتابعين فأصبحت المسلسلات بمئات الحلقات لقضية لا تأخذ أكثر من ثوانٍ معدودة، أمنيتي أن تعي الحيوانات لدقائق معدودة ونجعلها تشاهد إحدى تلك القصص والمسلسلات، لعمري ستضحك علينا حد البكاء، فأضحينا كالمسلسلات المكسيكية على الرجل والمرأة تعلم استراتيجيات ومراوغة ومهادنة ليفوز بالجائزة (النشوة).

من ضمن بعض نفاق وتخبط البشرية هو ادعائها بأنها ضد الجنس وبأنها مترفعة عنه وبأن الحب أسمى منه ومختلف عنه رغم كما بينت سلفاً بالنسبةِ لراصد يرى شخصان في حالة جماع هو لا فرق البتة بين الفعلين، فمثلاً عاب الغرب على العرب تعدد الزوجات لكنهم تزوجوا واحدة وصادقوا مائة، أو عابوا بيع النساء من قبل المتطرفين بينما تجد شوارع أوروبا مليئة

بمحلات تقف في واجهاتها نساء يتم عرضهن لممارسة الجنس مقابل المال، اعتبر الغرب أن الرجل إن نظر برغبة لامرأة ناضجة فهو متحرش، ولمس شعر طفل والمسح عليه جريمةً لكن أن تدخل مسبحاً أو منتجعاً وتجد الكل من أطفال ونساء ورجال كلهم عراةً دون أي ملبس ينظرون لأجساد بعض شيئاً طبيعياً.

الخلية والجينة كما لأسلفت عززت مفهوم الحب بهدف التوازن والاستدامة لكنها لا ترغب أبداً بأن تذهب البشرية لأبعد من ذلك، فمثلاً حاولت البشرية أن تصنع مفهوم العذرية وأنها تكون علاقات بعيدة ومنزهة عن الجنس سواء كان صريحاً أو مغلفاً، لكنها دائماً تفشل وتجد نفسها دون وعياً منها في الفراش محتضنة بعضها تمارس الجنس.

مايا خليفة هي الحقيقة العارية للبشرية، فهي سفيرة للانسانية وممثلة لها، لذلك تجدنا دون وعيٍ منا نرفض تصرفها ونشجبه ونحقره علناً ونستلذ ونحلم به ونتمناه ونشاهده ونمارسه سراً، كل ذلك لأننا ببساطة تحت ولاية وهيمنة وسلطان البكتيريا والخلية.

السؤال:

1️⃣ هل كنت تعلم بأن الرغبة المغلفة (الحب) مفهوم مبهم وغامض؟

2️⃣ هل تعتقد بأن البشرية خدعت؟ وهل كانت تلك الخديعة لصالحها؟

3️⃣ هل الرغبة المغلفة (الحب) حادث عرضي لفعل التطور أم مخطط له؟

4️⃣ هل شاهدت سراً أفلاماً ومحتوى إباحياً؟ وهل أنت ضد أم مع هذا النوع من الأفلام؟

5️⃣ هل أنت مع مفهوم العذرية والتخلي عن الرغبة بنوعيها (الجنس، الحب)؟

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