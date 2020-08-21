لاعب برازيلي يوقع لكرة زاخو

2020/08/21 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

كشف عضو الهيأة العامة بنادي زاخو طه زاخولي اليوم الجمعة (21 آب 2020)، عن توقيع الادارة للاعب برازيلي مع فريق الكرة لتمثيله موسمين مقبلين بدوري الكرة العراقي الممتاز.

وقال زاخولي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن:" ادارة النادي وقعت اليوم بشكل رسمي مع اللاعب البرازيلي كوادرادو وينشط بالدوري البرازيلي كلاعب صانع العاب".

واضاف:" وبعد متابعة مدرب الفريق احمد صلاح للاعب البرازيلي وادارة النادي من خلال شريط فديو مصور ولمباراة كاملة تودلت قناعة للمدرب باللاعب وتم الاتفاق بشكل رسمي معه الذي وصل الى زاخو لتوقيع العقد لموسمين".

يشار الى ان فريق زاخو ينتظر مع 19 فريقا عراقيا موافقة خلية الازمة للمباشرة بالاعداد لدوري الكرة الممتاز للموسم 2020 – 2021.

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