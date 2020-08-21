مقتل مجموعة من الإرهابيين بضربة جوية للتحالف الدولي في الطارمية

2020/08/21 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداداعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، مقتل ارهابيين بضربة جوية للتحالف الدولي في قضاء الطارمية شمال بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بناء على معلومات استخبارية وبموافقة قيادة العمليات المشتركة نفذ طيران التحالف الدولي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم ضربة جوية على مجموعة ارهابية في احد بساتين الطارمية وتم قتل جميع الإرهابيين".

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني من داخل محافظة ديالى، اليوم الجمعة، باصابة 3 جنود بانفجار ناسفة.

وقال المصدر ان "بوة ناسفة انفجرت على دورية للجيش العراق، في قاطع شمال قضاء المقدادية 40كم شمال شرق بعقوبة، ما اسفر عن اصابة 3 جنود بجروح&quo

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الجمعة، نتائج عملية كبرى نفذتها القطعات الأمنية، شمال محافظة صلاح الدين.

وذكر الجهاز، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "قطعات من جهاز مُكافحة الإرهاب شرعت فجر اليوم بعملية ك

بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر أمني من محافظة البصرة، اليوم الجمعة، بأن متظاهرين غاضبين اضرموا النيران بمكتب مجلس النواب في المحافظة، احتجاجا على عمليات الاغتيال الاخيرة التي طالت الناشطين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "متظاهرين

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