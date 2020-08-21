  الصحة العالمية: هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تحور فيروس كورونا

2020/08/21 | 22:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

قالت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، إن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث بشأن تأثير التحور على فيروس كورونا.

وأضافت خلال إفادة في جنيف: “شكلنا فريقا خاصا لرصد التحورات، وندرس كيف يمكننا أن نفهم بشكل أفضل عملية التحور وتأثيرها”.

ووفقا لإحصاء “رويترز”، فقد أصيب ما يربو على 22.78 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم فيما أودى المرض بحياة نحو 792837 شخصا.

إلى ذلك، دفع الارتفاع الكبير لحالات الإصابة بكورونا في الهند واقترابها من حاجز 3 ملايين إلى تكثيف جهود السلطات لمنع التجمعات الكبرى خلال اليومين المقبلين بوقت تحتفل فيه مومباي بمهرجان ديني.

وسجلت الهند 68898 إصابة جديدة في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ثالث يوم على التوالي تزيد فيه الحالات الجديدة عن 60 ألفا.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في الهند إلى أكثر من مليونين و910 آلاف حالة، وزاد عدد الوفيات بواقع 983 ليصل إلى 54849 حالة وفاة إجمالا.والهند ثالث أعلى بلد من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.انتهى 25

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