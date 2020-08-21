اصابة اربعة جنود بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

2020/08/21 | 22:33 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اصيب اربعة جنود في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان عبوة ناسفة انفجرت على دورية للجيش قرب قرية اللهيب ، ضمن قاطع شمال المقدادية شمال شرق بعقوبة ، ما اسفر عن جرح اربعة من افراد الدورية ".واضاف :" ان الجرحى تم نقلهم الى مستشفى قريب "./انتهى

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