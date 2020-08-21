رئيس الجمهورية ينعى المستشار احمد بامرني

2020/08/21 | 22:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / نعى رئيس الجمهورية برهم صالح المستشار احمد بامرني ، الذي توفي اثر اصابته بفيروس كورونا .وقال صالح في بيان نقله مكتبه الاعلامي :" تلقينا باسف بالغ نبأ وفاة مستشار رئيس الجمهورية احمد بامرني اثر اصابته بمرض كورونا ".واضاف :" اذ ننعى الفقيد بمشاعر ملؤها الحزن والالم ، فاننا نظل نستذكر بفخر واعتزاز دوره النضالي الوطني في مقارعة الطغيان والدكتاتورية، كما نستحضر بتقدير واحترام حرصه واخلاصه المهني في جميع المسؤوليات التي تولاها، سفيراً للعراق في السويد و ايطاليا، وآخرها عمله مستشاراً دبلوماسياً لرئيس الجمهورية"./ انتهى2

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