اخبار البيت الجوي.. خفايا وكواليس

2020/08/21 | 22:39 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – SPORT NOW 🔹دخول رتب عسكرية كمرشحين في الهيئة العامة لنادي القوة الجوية بطريقة غير قانونية كونهم لم تمض عليهم سنة في النادي 🔹حراك داخل الهيئة العامة لنادي القوة الجوية يقوده هيثم كاظم وعلي زغير ورشا طالب قبل الانتخابات المقبلة 🔹مصدر: الامين المالي لنادي القوة الجوية يصرف مكافات مالية لاعضاء الهيئة العامة بالرغم من

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