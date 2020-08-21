"بيكسل 5".. تسريبات عن هاتف غوغل الجديد

2020/08/21 | 22:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأشار موقع "أندرويد سنترال" إلى أن سعة تخزين الهاتف قد تبلغ 128 غيغابايت، وشحن لاسلكي بسرعة 15 وات.

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