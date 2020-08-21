محافظة لا تسجل اي حالات وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/08/21 | 22:47 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت المديرية العامة لصحة السليمانية، الجمعة، عدم تسجيل اي حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المتحدث بإسم المديرية "ياد نقشبندي" في تصريح صحفي تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (21 اب 2020)، انه "لم يتم تسجيل اي حالة وفاة بفيروس كورونا في مستشفيات مدينة السليمانية خلال الـ 24 ساعة الماضية".

واضاف،انه "ادخل اليوم 33 مريضا جديدا بكورونا الى مستشفيات السليمانية ليبلغ المجموع الكلي للداخلين الى مستشفيات المدينة 188 مصابا 33 منهم في العناية المركزة.





جدير بالذكر ان 23739 شخصا اصيبوا بفيروس كورونا في اقليم كوردستان، تماثل 13650 مصابا منهم للشفاء، فيمابلغ عدد الوفيات 875 مريضا.

ا.ح

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