الجمارك: 3 مليارات دينار في يوم واحد

2020/08/21 | 22:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت الهيأة العامة للجمارك، الجمعة، أن إجمالي إيراداتها المتحققة ليوم أمس الخميس بلغ أكثر من ثلاثة مليارات دينار.

وأكدت الهيأة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "إجمالي إيراداتها المتحققة ليوم أمس بلغ ثلاثة مليارات ومائة وخمسة عشر مليونا وسبعمائة وواحد سبعين ألفا وتسعمائة دينار"، مؤكدا أن "هذه الإيرادات تحققت رغم تصفير الرسوم الجمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية جراء جائحة كورونا".

وأضاف البيان، أنه "في ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا، تستمر كوادرالهيأة العاملة في جميع المديريات والمراكز الجمركية بالمساهمة الفعالة متحدين معوقات العمل للارتقاء وتحقيق أعلى الإيرادات"، مشيرا إلى أن "الهيأة ساهمت في تسهيل دخول آلاف الإرساليات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والأدوية على مدار الساعة لإيصالها إلى المستهلك في ظل الأزمة الحالية".

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