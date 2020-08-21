العراق يسجل أعلى معدل فحوصات مختبرية لتشخيص كورونا منذ بدء الجائحة

2020/08/21 | 22:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة تعلن تسجيل أعلى معدل للفحوصات المختبرية لتشخيص فيروس كورونا منذ بدء الجائحة حتى الان.

وزارة الصحة: عدد الفحوصات بلغ 24761 فحصاً مختبرياً اليوم الجمعة.

يتبع..





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