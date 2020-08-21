التحالف الدولي: مكافحة ارهاب كوردستان اعتقلت خلية نائمة لداعش في اربيل

2020/08/21 | 22:51 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش، مايلز كاغينز

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