الصحة تحدد آلية علاج مرضى كورونا بمسارين: ما زلنا في الموجة الأولى

2020/08/21 | 22:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرحددت وزارة الصحة والبيئة، أسباب الزيادة الحاصلة في أعداد الشفاء من كورونا، مؤكدة أن القطاع الخاص أسهم بتوفير قناني الأوكسجين.

قالت الصحة إن أعداد الإصابات في ارتفاع مستمر، لذلك نحن ما زلنا في الموجة الأولى

قال وكيل الوزارة حازم الجميلي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "توفير الأدوية اللازمة والأوكسجين، وتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي من وزارة الصحة، أسهم في تحقيق زيادة كبيرة في أعداد الشفاء من فيروس كورونا"، لافتًا إلى أن "الآلية التي تتبعها الوزارة في علاج مرضى كورونا تعتمد على مسارين، الأول هو اعتماد المعالجة في المنزل للحالات البسيطة، ويتم التواصل معها من الفرق الصحية، والمسار الثاني هو توفير أجهزة التنفس، والأدوية الضرورية والأوكسجين".

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وأشار إلى أن "قسمًا من حالات الوفاة التي تسجل، هي نتيجة لوصول المصابين بمراحل متأخرة، بسبب اعتمادهم على جهودهم الذاتية في العلاج بالمنزل أو اللجوء الى العشابين، أو مراجعة أطباء وكوادر صحية غير مجازة بهذا العمل".

وأوضح أن "أعداد الإصابات في ارتفاع مستمر، لذلك نحن ما زلنا في الموجة الأولى، ولم نغادرها إلى حين الوصول إلى مرحلة تسطح المنحنى، ثم انخفاض الأعداد، حتى نقول إن الموجة الأولى انتهت".

وأكد أنه "خلال الأسبوع الجاري، دخلت كميات كبيرة من الأوكسجين عن طريق الكويت، جزء منها من خلال استيراد القطاع الخاص، ويباع على المؤسسات الصحية، والقسم الآخر كان تبرعًا من شركة كوكا كولا إلى المؤسسات الصحية".

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