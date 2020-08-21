 رئيس الجمهورية ينعى المستشار أحمد بامرني الذي توفى إثر إصابته بكورونا

2020/08/21 | 22:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

نعى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة ، المستشار أحمد بامرني الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال صالح في بيان تلقته /المعلومة/ ” تلقينا بأسف بالغ نبأ وفاة مستشار رئيس الجمهورية أحمد بامرني إثر إصابته بمرض كورونا”.

واضاف، “إذ ننعى الفقيد بمشاعر ملؤها الحزن والألم فإننا نظل نستذكر بفخر واعتزاز دوره النضالي الوطني في مقارعة الطغيان والدكتاتورية”.

وتابع، ” كما نستحضر بتقدير واحترام حرصه وإخلاصه المهني في جميع المسؤوليات التي تولاها، سفيراً للعراق في السويد و إيطاليا، وآخرها عمله مستشاراً دبلوماسياً لرئيس الجمهورية”.انتهى 25

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