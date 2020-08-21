اعتقال رجل قتل زوجته الحامل في بابل

2020/08/21 | 23:04 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/ اعتقلت شرطة بابل رجلا قام بقتل زوجته الحامل والتمثيل بجثتها في ناحية الكفل جنوب الحلة.وقال مصدر في شرطة بابل :" ان الشرطة اعتقلت رجلا قام بقتل زوجته الحامل بسكين ، ثم مثل بجثتها وحاول الفرار ، الا ان الشرطة تمكنت من اعتقاله ".واضاف :" ان الجريمة وقعت بسبب خلاف بين الطرفين "./ انتهى

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