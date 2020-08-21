تنفيذ عملية استباقية في الصحراء جنوب غرب محافظه نينوى

2020/08/21 | 23:04 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ نفذت قطعات فرقة المشاة العشرين ، باشراف نائب القائد ، عملية استباقية في الصحراء جنوب غرب محافظة نينوى ، باسناد من قبل طيران الجيش وبثلاثة محاور .وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه :" ان العملية شملت تفتيش مناطق (جنوب غرب قضاء الحضر والبريت ووادي الثرثار ومطار جنيف والمتاجعه وام كيصوم والصكار والمنايف وتل سالم العلي والمراعي ) حيث تم تفتيش هذه المناطق ذات الطبيعة الصحراوية بشكل جيد لمنع بقايا فلول داعش الارهابي المنهزم من ان يكون لها اي مأوى تنفذ من خلاله عملياتها الارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين ،ولتعزيز الامن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية ".واضاف البيان :" تم العثور خلال العملية على مضافتين تحتويان على مخلفات تابعة لعصابات داعش الارهابية ومنزل مفخخ ، وتم تدمير المضافتين والمنزل المفخخ من قبل ابطال الجهد الهندسي التابع الى قيادة الفرقة"./انتهى2

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